Повне згортання підтримки: в одній з країн ЄС хочуть припинити допомогу Україні та біженцям

Лідер SPD пообіцяв добиватися повної зупинки допомоги Україні та посилення політики щодо біженців.

Припинення всіх програм підтримки України, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною, а також допомогою українським біженцям, вимагатиме політична сила спікера Палати представників парламенту Чехії та сам лідер партії «Свобода та пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура.

Про це Окамура повідомив журналістам під час перерви у засіданні нижньої палати парламенту у вівторок, 13 січня, передає «Укрінформ».

За словами Окамури, згода його партії на продовження так званої снарядної ініціативи стала «складним компромісом» і була можлива лише за умови повного припинення її фінансування з державного бюджету. Він підкреслив, що у разі перемоги SPD на парламентських виборах Чехія взагалі відмовилася б від участі в цій ініціативі.

Лідер SPD заявив, що навіть за нинішніх політичних умов вважає успіхом те, що його партії, яка має 15 мандатів у складі правлячої коаліції зі 108 голосів, вдалося домогтися зупинки бюджетного фінансування ініціативи, а також гарантій щодо незалучення чеських військових до будь-яких місій на території України.

«Жодні кошти з чеського бюджету не будуть спрямовані в межах гуманітарних програм, і жоден чеський військовий не перебуватиме в Україні», — наголосив Окамура.

Водночас він заявив, що SPD і надалі чинитиме політичний тиск із метою припинення постачання зброї, її фінансування, а також будь-якої фінансової підтримки українських громадян.

Окамура також пов’язав ці позиції з підготовкою більш жорсткого законодавства щодо проживання іноземців у Чехії, яке, за його словами, стосуватиметься й українців.

Також із депутатами фракції SPD зустрічався прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, який намагався досягти компромісу з партнерами по коаліції напередодні голосування про довіру уряду. Для отримання вотуму довіри коаліції необхідно щонайменше 108 голосів із 200 депутатів парламенту.

Як повідомлялося, питання довіри уряду є ключовим пунктом порядку денного сесії нижньої палати парламенту, що стартувала 13 січня і триватиме до кінця тижня.

Нагадаємо, у новорічному зверненні Томіо Окамура раніше заявив про «хунту Зеленського» та різко розкритикував Україну. Він заявив, що не бажає вступу України до Європейського Союзу. Ці слова викликали реакцію з боку керівництва Верховної Ради України, українських дипломатів та МЗС України.

Після цього міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка провів зустріч з послом України в Празі Василем Зваричем, а українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Чехії через неприпустимі заяви чеського політика.