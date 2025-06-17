Повне зупинення імпорту газу та нафти з РФ: в ЄС зробили офіційну заяву

Єврокомісія пропонує повне зупинення імпорту газу РФ / © Associated Press

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Єврокомісія зробила офіційну пропозицію про повне зупинення імпорту газу та нафти з Росії до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Що пропонує Єврокомісія

Згідно з офіційною пропозицією, нові контракти на імпорт російського газу підпадуть під заборону від 1 січня 2026 року.

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Також йдеться про імпорт за чинними короткостроковими контрактами. Він має припинитися до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що подається трубопроводами до країн без виходу до моря і покривається довгостроковими контрактами. Його дозволять імпортувати до кінця 2027 року;

Щодо усіх імпортів за довгостроковими контрактами, то вони припиняться до кінця 2027 року.

Також будуть заборонені довгострокові контракти на використання регазифікаційних терміналів зрідженого газу (СПГ-термінали) клієнтами з Росії або підконтрольними російським компаніям, щоб звільнити потужності для альтернативних постачальників та підвищити стійкість ринку.

Нагадаємо, раніше йшлося про падіння ціни російської нафти Urals. Нафтова економіки Росії пішла на спад через санкції.

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