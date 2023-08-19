Повністю розірвало машинне відділення: нове відео з пошкодженого танкера SIG після атаки дроном

У Мережі опублікували нове відео з пошкодженням танкера SIG після атаки морським дроном.
У ніч проти 5 серпня 2023 року в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG. У Мережі показали нове відео пошкодженого танкера.
Так, на відео видно величезну діру у машинному відділені. Чоловік, який за кадром коментує пошкодження, говорить, що машинне відділення розірвало повністю.
Під час вибуху на танкері перебувало 11 людей, більшість з них отримали садна від розбитого скла. У ніч атаки танкер стояв на якірній стоянці за 50 кілометрів від Керченської протоки.
Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня у Криму пролунав потужний вибух, який чули у кількох районах півострова. Пізніше Міноборони РФ повідомило, що "Київ зробив спробу атаки переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 на території Криму".
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