Повністю розірваний: з’явилося відео пошкодженого "Північного потоку"

Як заявили слідчі зі Швеції, вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії.

У Мережі з’явилося відео пошкодженого "Північного потоку".

Відео оприлюднив один із продюсерів телеканалу BBC.

На кадрах видно, що "Північний потік" фактично повністю розірваний.

Як заявили слідчі зі Швеції, вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії. Підтвердженням цього стали знахідки біля пошкодження трубопроводу.

"Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені", - йдеться в заяві шведської прокуратури.

Про які саме знахідки йдеться, не повідомляється. Втім, раніше в атаках на газопроводи Nord Stream звинувачували Кремль.

Нагадаємо, розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі поблизу острова Борнгольм сталася 26 вересня.

У Кремлі спочатку назвали вибухи "актом міжнародного тероризму". Бенефіціарами, мовляв, були США, Польща та Україна. Згодом у Міноборони РФ заявили, що військові ВМС Великої Британії підірвали "Північні потоки".

Росія мріє відновити "Північний потік-2"

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