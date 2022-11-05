Повний крах режиму чи державний переворот: як можуть скинути Путіна

Переворот в Росії неминучий, і він близький, вважають західні експерти.

Професор політології Каліфорнійського університету Деніел Трейсман вважає ймовірність путчу в Кремлі невисокою, однак для диктатора Путіна становить небезпеку інша загроза ― суцільний крах режиму через нездатність впоратися з численними викликами.

Про ризики колапсу режима Путіна він пише в есеї на Foreign Affairs.

Трейсман посилається на дослідження воєн між 1919 і 2003 роками, із якого видно, що в більшості випадків диктатори після програшу у війнах зберігали владу щонайдовше протягом року.

"Шансів на скоординований бунт у Кремлі мало, адже Путін побудував систему таким чином, що різні органи наглядають один за одним",- пише він.

Автор посилається на аналіз ділових і неформальних мереж 100 найвпливовіших росіян, який виявив, що між представниками верхівки дуже мало зв’язків, тож координуватися для спроби змінити владу вони не зможуть. Тому режим Путіна більш вразливий до "паралітичного падіння" внаслідок накопичення помилок у системі прийняття рішень.

Трейсман називає дві основні проблеми режиму, який Путін будував протягом 22 років: слабка вертикаль влади й потреба постійно демонструвати силу.

Система прийняття рішень у Кремлі замикається на Путіні ― всі вертикалі піраміди ведуть до однієї верхівки. Такий спосіб управління може працювати в спокійні часи, та під час великої кризи проблеми накопичуються, і верхівка має одночасно розбиратися з економічними викликами, бійками всередині еліт, протестами тощо. Що більшим буде це навантаження, то частіше виникатимуть помилки та швидше втрачатиметься контроль, вважає автор.

По-друге, постійна необхідність демонструвати силу вимагає віри в її непохитність. Щойно вона стає сумнівною, режим опиняється в небезпеці. Так сталося, наприклад, із колишнім президентом України Віктором Януковичем, нагадав Трейсман.

Напередодні видання Dailymail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

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