Повний розгром Орбана: стали відомі остаточні результати виборів в Угорщині

Вибори в Угорщині / © Getty Images

Після остаточного підрахунку голосів на парламентських виборах в Угорщині опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра отримала конституційну більшість у парламенті.

Про це повідомляє Atlatszo.

Станом на вечір 18 квітня Центральна виборча комісія завершила підрахунок 100% голосів, включно з поштовими бюлетенями та результатами з одномандатних округів, враховуючи голоси виборців, які голосували за межами місця проживання, зокрема в посольствах.

Зазначається, що така тривалість підрахунку є звичною для Угорщини. На попередніх виборах цей процес займав ще більше часу, оскільки додатково враховувалися пізні поштові голоси. Цьогоріч підрахунок завершили у найраніший дозволений законом термін — 18 квітня.

За підсумками виборів, «Тиса» отримала 141 мандат у парламенті, що перевищує поріг у 133 місця, необхідний для конституційної більшості.

Партія «Фідес» Віктора Орбана здобула 52 мандати, а ультраправа «Мі Хазанк» — шість.

Петер Мадяр підтвердив результати виборів на своїй сторінці у Facebook.

«Безпрецедентна більшість, безпрецедентний мандат — і безпрецедентна відповідальність. Працюємо з усіма колегами, щоб забезпечити, що „Тиса“ у середині травня зможе почати роботу з урядом, який зможе щоденно доводити, що — навіть якщо він не буде ідеальним — він був вартий довіри угорського народу», — зазначив Петер Мадяр.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав свою відповідальність за програш його політсили «Фідес», адже загалом під час кампанії був упевнений у її перемозі.

Ми раніше інформували, що лідер опозиційної парті «Тиса», яка здобула перемогу на виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав підлеглих Віктора Орбана, яким доручили знищити «незручні» документи, повідомляти про це.