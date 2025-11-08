ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
717
Час на прочитання
1 хв

"Повний сором": США не братимуть участі в саміті G20 у ПАР

Президент США Дональд Трамп пояснив це тим, що у країні порушують права білого населення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті G20 в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці 21—22 листопада.

Про це він написав у Truth Social.

Він назвав «повним соромом» те, що саміт G20 відбудеться в Південно-Африканській Республіці.

«Африканерів (люди, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) вбивають і знищують, а їхню землю та ферми незаконно конфісковують. Жоден представник уряду США не відвідає цей саміт, доки триватимуть ці порушення прав людини», — зазначив президент США.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі показав своєму південноафриканському колезі Сирілу Рамафосі відео про нібито «геноцид» білошкірих фермерів у Південно-Африканській Республіці.

Трамп заявив, що має «тисячі історій» про так званий геноцид білих у ПАР, а після цього звернувся до своїх помічників із проханням приглушити світло в Овальному кабінеті та ввімкнути відео. Трамп стверджував, що на відео видно могили тисяч білих фермерів.

Під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Влада Південно-Африканської Республіки тоді заявила, що Трамп дезінформований.

Дата публікації
Кількість переглядів
717
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie