"Повний сором": США не братимуть участі в саміті G20 у ПАР
Президент США Дональд Трамп пояснив це тим, що у країні порушують права білого населення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті G20 в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці 21—22 листопада.
Про це він написав у Truth Social.
Він назвав «повним соромом» те, що саміт G20 відбудеться в Південно-Африканській Республіці.
«Африканерів (люди, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) вбивають і знищують, а їхню землю та ферми незаконно конфісковують. Жоден представник уряду США не відвідає цей саміт, доки триватимуть ці порушення прав людини», — зазначив президент США.
Нагадаємо, у травні Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі показав своєму південноафриканському колезі Сирілу Рамафосі відео про нібито «геноцид» білошкірих фермерів у Південно-Африканській Республіці.
Трамп заявив, що має «тисячі історій» про так званий геноцид білих у ПАР, а після цього звернувся до своїх помічників із проханням приглушити світло в Овальному кабінеті та ввімкнути відео. Трамп стверджував, що на відео видно могили тисяч білих фермерів.
Під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Влада Південно-Африканської Республіки тоді заявила, що Трамп дезінформований.