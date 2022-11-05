"Поводитеся як бидло їб**е!" - у Москві покупці в супермаркеті вимагали дешевого молока (відео)

Покупці в супермаркеті у столиці РФ звинуватили персонал у приховуванні акційного товару для своїх.

У московському районі Гольяново покупці супермаркету влаштували сварку із персоналом через неможливість придбати молоко по акції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, Москва", публікуючи відповідне відео.

Москвичі прийшли до магазину, розташованого на вулиці Уссурійській, щоб купити молоко, яке повинні були продавати по 24 рублі (близько $0,18). Але продавці заявили, що акційний товар закінчився.

Також читайте В окупованому Херсоні торгують продуктами з Ірану (фото)

Коли ж покупці побачили коробки з молоком, які були підписані жіночими іменами, то вирішили, що працівники супермаркету приховали акційний товар для своїх друзів. Розгорівся шалений скандал, під час якого ніхто не добирав слів.

"Поводитеся як бидло їб**е!" - кричала дівчина-покупець.

Обережно, нецензурна лексика!

На агресивні репліки продавці відповідали вимогою “не верещати”. Із торгового залу сторони конфлікту перейшли у службове приміщення. Чи вдалося відвідувачам вибити дешеве молоко у продавців, невідомо.

Нагадаємо, російська поліція затримала підозрюваного в підпалі кафе "Полігон" у Костромі, внаслідок чого загинули 15 людей.

Читайте також: