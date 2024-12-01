Повстанці у Сирії захопили резиденцію Асада та офіс російських радників: відео

На кадрах з військового училища Алеппо видно на стінах російські прапори.

У неділю, 1 грудня, сирійські повстанці опублікували в Мережі відео із захопленої резиденції президента країни Башара Асада та офісу російських радників у місті Алеппо.

На опублікованих кадрах видно озброєних людей у військовій формі, які ходять розкішно обставленими кімнатами президентської резиденції, в якій є як місця для відпочинку, так і зали для переговорів та нарад.

Зокрема, вони заходять у спальні кімнати для Башара Асада та його гостей.

На кадрах з військового училища Алеппо видно на стінах російські прапори, фотографії Кремля та пам’ятника "Родине-Матери" у Волгограді.

Повстанці у Сирії захопили резиденцію Асада та офіс російських радників

Як повідомлялося раніше нещодавно сформована коаліція повстанців, яка називає себе Командуванням військових операцій, захопила ключові об'єкти у всьому Алеппо, включно з міжнародним аеропортом.

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Агентство Reuters повідомило, що у неділю, 1 грудня, повстанці заявили, що вони просунулися далі на південь від міста Алеппо та захопили місто Хансір, намагаючись перерізати головний шлях постачання урядової армії до міста Алеппо.

Джерела повстанців також заявили, що вони також захопили Шейх-Наджар, одну з головних промислових зон країни.

Російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб, внаслідок чого загинуло 4 людей.

Нагадаємо, напередодні, 30 листопада, на тлі масштабного наступу сирійських повстанців, які захопили велике місто Алеппо, у соцмережах з’явилися повідомлення про спробу державного військового перевороту, спрямованого проти президента країни Башара Асада в Дамаску.

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