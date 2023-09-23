Повстання не буде: опозиціонер РФ розповів про наслідки смерті Кадирова та про його можливих наступників

Російський опозиціонер розповів, хто може очолити Чечню в разі смерті Рамазана Кадирова та чому Путіну не вигідна його смерть.

В разі смерті очільника Чечні Рамзана Кадирова, яка, цілком можливо, відбудеться найближчим часом, найімовірніше, якихось особливих потрясінь не буде, але буде проблема, пов'язана з тим, хто буде призначений його наступником у Чечні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко.

"Тут і Делімханов, і Даудов, і неповнолітній син Кадирова. Це цілий клубок проблем", – зазначив він.

Проте, за словами Яковенка, в Чечні навряд чи відбудуться якісь повстання чи мітинги. Адже регіон перебуває під дуже жорстким контролем, з одного боку, російських військ, а з іншого боку, кадировським режимом вирощено угруповання із "золотими пістолетами". Тому поки що нічого не буде.

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На думку опозиційного політика, Кремль також не розпочинатиме ігри з двійниками в разі смерті Рамзана Кадирова.

"Я не дуже розумію, навіщо і кому це треба. В Чечні все під контролем – принаймні поки що. Навіщо комусь потрібна гра із двійником? Тим паче, що дипломатичні особливості Кадирова є такими, що двійника досить складно підібрати", – пояснив він.

Ігор Яковенко також переконаний, що диктатор Путін не причетний до проблем зі здоров'ям Рамзана Кадирова.

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"Це взагалі абсурд. Нікому це не потрібно. Путін дуже зацікавлений у тому, щоб Кадиров хоч у вегетативному стані, але продовжував керувати Чечнею. Але в будь-якому разі того, хто буде після Кадирова, фактично буде призначено Путіним. Це абсолютно очевидно. Жодної відсеб'ятини тут не може бути", – сказав опозиціонер.

За його словами, смерть Кадирова не стане ударом для Володимира Путіна, оскільки будь-який із тих людей, хто буде негайно призначений після Кадирова, буде таким самим вірним піхотинцем Путіна.

"Хто це може бути? З очевидного – це Делімханов чи Даудов. Щодо старшого сина Кадирова, Ахмата, то все-таки йому лише 17 років. Чекати 13 років… Так, був момент, коли після смерті батька Рамзан Кадиров не досяг того віку, коли можна було ставати главою республіки (йому було 28 років за необхідних 30, – ред.). Фактично до нього було призначено регента. Але в цьому разі розрив дуже великий. Хоча, гадаю, висування Кадирова-молодшого теж відбудеться. Власне, воно вже відбувається. Але підкреслю: будь-хто, хто прийде на місце Кадирова, присягатиме на вірність Путіну, тож жодних потрясінь для Путіна, звичайно, не буде", – резюмував Ігор Яковенко.

Нагадаємо, на думку експерта, смерть Рамзана Кадирова може дестабілізувати ситуацію не лише в Чечні, а й на всій території Північного Кавказу, що входить до складу Росії.

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