Повстання в Сирії може серйозно вплинути на війну в Україні — оглядач The Telegraph

Успішне повстання проти режиму сирійського президента Башара Асада може призвести до втрати Росією своєї військової бази в Середземному морі. Така ситуація може спонукати Москву відновити доступ до Середземного моря через Босфор, а це означає припинити війну в Україні.

Таку думку висловив військовий оглядач The Telegraph Девід Акс.

За його словами, якщо слідом за Алеппо антиурядовим силам вдасться захопити Хаму, у них відкриється перспектива наступу в напрямку середземноморського узбережжя – на регіон Латакія, де розташована єдина база російського флоту на Середземному морі в портовому місті Тартус.

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Відповідно до угоди, яку 2017 року Росія та Сирія уклали терміном на 49 років, Москва отримала ще ширший доступ до Тартуса, який став надзвичайно важливою військово-морською базою. Не маючи сучасних надійних кораблів, здатних витримувати довгі морські походи, Росія змушена покладатися на "прибережне плавання" свого флоту від порту до порту.

"Втрата Тартуса була б катастрофічною для проекції російської сили в Південній Європі та Північній Африці. Реально, єдиний спосіб для Кремля замінити життєво важливу берегову інфраструктуру в Тартусі – це відновити доступ до Середземного моря через Босфор, [закритий для флоту РФ через війну в Україні]", – зазначає оглядач.

Таким чином втрата бази у Тартусі може поставити Кремль перед вибором: продовжувати воювати в Україні і втратити вплив у Середземноморському регіоні, або миритися з Україною і розблокувати турецькі протоки для свого флоту.

Нагадаємо, політичний експерт Тарас Загородній вважає, що російський диктатор Путін отримає болючий політичний удар у разі програшу режиму Башара Асада у Сирії, зокрема тому, що це вплине на його здатність впливати на ціну нафти у світі.

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