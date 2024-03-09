Повстання злочинних банд на Гаїті: США можуть відправити на допомогу морську піхоту

Масове повстання злочинних банд на Гаїті не вщухає. Звільнені в'язні та їх спільники штурмують урядові будівлі. На тлі спалаху насильства на острові у США обговорюють можливість відправки на Гаїті елітного підрозділу морської піхоти.

Про це повідомляє видання ABC News.

За словами представника міністерства оборони, Сполучені Штати розглядають можливість спрямування елітної групи безпеки морської піхоти на Гаїті через погіршення ситуації з безпекою.

"Розгортання взводу FAST – це один з варіантів, які є у розпорядженні Міністерства оборони, якщо Гаїті запросить допомогу в забезпеченні безпеки в посольстві США в Порт-о-Пренсі", – заявив майор Мейсон Енгглхарт, представник Південних сил морської піхоти.

Групи антитерористичної безпеки флоту Корпусу, часто відомі як FAST, розгортаються в усьому світі на обмежені періоди часу для посилення чи повернення американських активів.

Бандитське повстання на Гаїті

За даними видання, рано ввечері в п'ятницю гаїтянські банди розпочали масштабний напад на кілька урядових будівель у центрі Порт-о-Пренса та його околицях. Напад був скоординований і швидкий: кілька груп одночасно атакували різні об'єкти, включаючи президентський палац, міністерство внутрішніх справ та штаб-квартиру поліції західного округу Гаїті, включаючи Порт-о-Пренс.

Банди розпочали запеклі перестрілки з поліцією, а сотні людей покинули цей район, рятуючи свої життя. Наразі невідомо, чи закінчилися бої. Перевіреної інформації щодо жертв серед бандитів та поліцейських немає.

Видання звертає увагу, що попри те, що президентський палац не використовується після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїса в липні 2021 року та знаходиться у непридатному для використання стані через сильний землетрус 2010 року, він є символом федерального управління Гаїті та охороняється цілодобово.

Якби палац потрапив під контроль банд, це стало б надзвичайно символічним ударом по зусиллях Гаїті по боротьбі з організованою злочинністю і повстанням у країні.

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі намагається залишитися при владі та повернутися додому. Але внаслідок бандитських нападів головний міжнародний аеропорт Гаїті було закрито. Сусідня Домініканська Республіка також закрила свій повітряний простір для перельотів на Гаїті. Тому Генрі довелося приземлитися у США у вівторок. На цей час він, ймовірно, знаходиться в Пуерто-Ріко.

У середу посольство США на Гаїті закликало американців, які перебувають у країні, залишити країну якнайшвидше.

"Робота посольства може ще більше постраждати протягом цього тижня через насильство з боку банд та його вплив на транспорт та інфраструктуру", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, минулої неділі банди гаїтянських злочинців штурмували дві в'язниці і звільнили тисячі в'язнів. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Читайте провідні новини дня: