Повстанці збили російський Іл-76 у Судані: відео

Російський літак Іл-76. Ілюстративне зображення / © Associated Press

У Судані місцеві повстанці з угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) збили транспортний літак Іл-76, яким керував російський екіпаж.

Про це повідомили на сайті Defence Blog з посиланням на відео, опубліковане в соцмережах.

Повідомляється, що російський літак, який входить до складу ВПС Судану, було уражено поблизу міста Бабануса — на ключовому транспортному коридорі.

Контроль над транспортними маршрутами відіграє важливу роль у збройному конфлікті між повстанцями та Суданськими збройними силами, оскільки обидві сторони намагаються перемістити постачання та зміцнити передові позиції.

Російський літак Іл-76, розроблений для важких авіатранспортних місій, використовувався протягом усього конфлікту для перевезення особового складу та логістичного забезпечення до суданських баз, ізольованих бойовими діями або недоступних автомобільним шляхом.

Знищення такого літака, якщо це буде підтверджено, означатиме втрату стратегічного активу для Повітряних сил Судану, оскільки парк великих транспортних літаків обмежений і його важко замінити за нинішніх умов.

Видання Clash Report заявило, що RSF використали для удару по літаку систему ППО FK-2000 китайського виробництва.

Долю росіян офіційно не підтверджено, але деякі місцеві джерела стверджують, що тих, хто вижив, немає. Коментарів від російської влади поки що не надходило.

Інцидент не став першим у регіоні.

У жовтні минулого року над північним Дарфуром, де точилися бої між армією Судану та озброєним угрупованням «Сили швидкого реагування» (RSF), вже був збитий вантажний Іл-76 з можливою участю російських громадян.

Нагадаємо, Російська Федерація останнім часом нарощує свою присутність на африканському континенті. Зокрема, на півночі Малі тривають бої між Національним фронтом визволення Азаваду та малійськими урядовими збройними силами, яких підтримує пов’язаний з Росією «Африканський корпус».