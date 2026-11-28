Гарантії безпеки від США / © ТСН.ua

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Нові гарантії безпеки для України, які просуває адміністрація США, ризикують повторити трагічну історичну помилку напередодні Другої світової війни.

Про це у своїй статті для авторитетного американського видання The Atlantic пише політичний оглядач і почесний професор Університету Джонса Гопкінса Еліот Коен.

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Переговори США з Росією: чому Еліот Коен критикує Джареда Кушнера

У своєму матеріалі американський політолог різко розкритикував переговорну тактику Джареда Кушнера. Особливе занепокоєння оглядача викликає риторика посланця Трампа, який, за його спостереженнями, демонструє надмірну прихильність до російської сторони.

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Так, в інтерв’ю та дописах у соцмережі X Кушнер назвав російського диктатора Володимира Путіна «великим майстром політики», а переговірника від РФ Кирила Дмитрієва — «неймовірним другом».

«Проблема полягає не лише в особистих компліментах представникам Кремля, а в тому, як у Вашингтоні трактують саму війну — як наслідок помилкових рішень різних лідерів, а не свідому імперську агресію Росії», — наголошує Коен.

Натомість до Києва та європейських союзників США Кушнер виявився значно суворішим. Зокрема, він звинуватив українську сторону у зриві попереднього етапу переговорів через нібито атаку на одну з резиденцій Путіна, хоча Центральне розвідувальне управління США раніше офіційно спростувало ці закиди.

Європейські держави також фактично опинилися поза переговорним процесом через вимоги Кремля, які знайшли розуміння у Білому домі. Така вибірковість, за оцінкою оглядача, ставить під сумнів саму логіку американської дипломатії: замість протидії агресору переговорна стратегія дедалі більше нагадує спробу врахувати передусім інтереси Москви.

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Гарантії безпеки Україні без членства в НАТО: чому аналог 5-ї статті не захистить Київ

Особливу небезпеку Коен вбачає у спробах адміністрації Трампа змінити архітектуру європейської безпеки без належного врахування інтересів союзників. Одна з ключових ідей Кушнера — надати Україні гарантії безпеки за зразком п’ятої статті Північноатлантичного договору, але без повноцінного членства в Альянсі.

Однак, застерігає професор, такий механізм ризикує перетворитися на формальну обіцянку, яка не забезпечить Україні реального захисту. Адже навіть чинна п’ята стаття НАТО не зобов’язує країни Альянсу автоматично вступати у війну — кожна держава самостійно визначає, яких саме заходів вживати у відповідь на збройний напад.

Запропоновані Києву гарантії не зможуть стримати Росію, якщо за ними не стоятимуть конкретні військові зобов’язання та реальна готовність партнерів діяти. Пояснюючи свою позицію, Коен проводить пряму історичну паралель із подіями 1939 року. Тоді Велика Британія надала Польщі гарантії безпеки, однак вони не змогли запобігти німецькому вторгненню та подальшому розділу країни.

«Гарантії без здатності виконати їх настільки ж безглузді, як і ті, що Велика Британія надала Польщі влітку 1939 року», — наголошує Еліот Коен.

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Саме цей історичний урок, на думку оглядача, має стати застереженням для Вашингтона. Формальні зобов’язання перед Україною не матимуть належної цінності, якщо Москва не бачитиме реальних і невідворотних наслідків у разі нового нападу.

Чому гарантії безпеки США не спрацюють без військової сили

Головна помилка американської адміністрації, переконаний політолог, полягає у спробі забезпечити стримування Росії переважно дипломатичними домовленостями. Самих декларацій, підписаних документів і політичних обіцянок недостатньо, якщо вони не підкріплені військовою потугою та готовністю застосувати її в разі порушення миру.

Професор наголошує, що стримування агресора не може існувати окремо від спроможності захищатися — воно працює лише тоді, коли противник знає, що заплатить за агресію надвисоку ціну.

«Стримування є побічним продуктом здатності та готовності воювати, а не чимось самостійним», — підсумовує Еліот Коен.

Саме цього критично важливого елемента, на його думку, бракує нинішнім ініціативам Білого дому. Без чітких військових зобов’язань партнерів, дієвого механізму реагування та політичної волі захищати Україну будь-які нові гарантії ризикують залишитися лише деклараціями на папері.

«Вирішальним чинником стане не те, наскільки переконливо звучатиме майбутній документ про безпеку України, а чи будуть Сполучені Штати та їхні союзники готові виконати взяті на себе зобов’язання. Інакше нові гарантії стануть не запобіжником від російської агресії, а повторенням історичної помилки», — резюмує Еліот Коен.

Гарантії безпеки для України — що пропонують США за зразком НАТО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа обговорювала можливість надання Україні гарантій безпеки за зразком п’ятої статті НАТО. Вона передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на всіх. Водночас це не означає автоматичного вступу всіх союзників у війну, адже кожна держава самостійно визначає, яких саме заходів вживати для допомоги країні, що зазнала нападу.

Саме тому ключовим питанням залишається те, наскільки дієвими будуть такі гарантії для України на практиці. Адже у Вашингтоні пов’язували майбутні безпекові зобов’язання перед Києвом із формуванням нової архітектури безпеки в Європі, водночас американська сторона з’ясовувала позицію Москви щодо запропонованого механізму. Однак конкретні умови майбутніх гарантій, зокрема можливість реальної військової присутності союзників в Україні, залишалися предметом невизначеності.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні потрібні не просто політичні обіцянки, а юридично зафіксовані зобов’язання партнерів із чіткими механізмами реагування на випадок нової російської агресії.

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