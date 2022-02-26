"Повторює брехню Путіна": у Великій Британії пропонують вислати з країни посла Росії

"Повторює брехню Путіна": у Великій Британії пропонують вислати з країни посла Росії

У Великій Британії хочуть вислати посла РФ.

У Великій Британії пропонують вислати російського посла, оскільки він повторює брехню режиму Путіна.

Про це сказав опозиційний депутат від Лейбористської партії та тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі, пише Guardian.

Леммі сказав: " Російський посол повторює брехню режиму Путіна, який веде незаконну війну проти України".