Повзав по барабанній перетинці: лікар під час огляду виявив моторошну знахідку у вусі жінки (фото)

Повзав по барабанній перетинці: лікар під час огляду виявив моторошну знахідку у вусі жінки (фото)

Павук заліз у вухо жінки під час прогулянки.

У Китаї в провінції Хунань у вухо жінки заліз павук та повзав там. Через дискомфорт потерпіла звернулась до лікаря, якому вдалось дістати павука із вушного каналу.

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Про це повідомляє Beijing News.

Інцидент стався у китайському місті Чжучжоу. Там жінці під час прогулянки у вушний канал заліз павук та пробув там всю ніч. Зранку потерпіла відчувала дискомфорт та шум у вусі, через що звернулась до лікаря.

Медик, оглянувши пацієнтку, був вражений, оскільки побачив, як по барабанній перетинці вуха повзає невеликий павук. Лікарю за допомогою спеціального обладнання вдалось видалити павука.

news.yahoo.com

Нагадаємо, у Китаї виявили 10 нових видів павуків та невідомий вид рослин.

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