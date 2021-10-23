Повзав по барабанній перетинці: лікар під час огляду виявив моторошну знахідку у вусі жінки (фото)

Павук заліз у вухо жінки під час прогулянки.
У Китаї в провінції Хунань у вухо жінки заліз павук та повзав там. Через дискомфорт потерпіла звернулась до лікаря, якому вдалось дістати павука із вушного каналу.
Про це повідомляє Beijing News.
Інцидент стався у китайському місті Чжучжоу. Там жінці під час прогулянки у вушний канал заліз павук та пробув там всю ніч. Зранку потерпіла відчувала дискомфорт та шум у вусі, через що звернулась до лікаря.
Медик, оглянувши пацієнтку, був вражений, оскільки побачив, як по барабанній перетинці вуха повзає невеликий павук. Лікарю за допомогою спеціального обладнання вдалось видалити павука.
Нагадаємо, у Китаї виявили 10 нових видів павуків та невідомий вид рослин.
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