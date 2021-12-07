Британські вчені дослідили, поєднання яких COVID-вакцин забезпечує більш високий захист від коронавірусу

Британські вчені дослідили, поєднання яких COVID-вакцин забезпечує більш високий захист від коронавірусу

Поєднання вакцин від AstraZeneca і Moderna забезпечує в 17 разів вищий рівень антитіл, які нейтралізують коронавірус.

Поєднання першої дози вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca із другою дозою препарату від Moderna або Novavax забезпечує значно більший показник антитіл, які нейтралізують коронавірус, і Т-клітин, аніж щеплення двома ін'єкціями шведсько-британської розробки.

Про це із посиланням на оприлюднене в Lancet дослідження Com-Cov, здійснене під керівництвом Оксфордського університету, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що у випробуванні взяли участь 1 070 британців, яким вкололи одну дозу вакцини AstraZeneca або Pfizer, а через дев’ять тижнів зробили ін'єкцію або аналогічним препаратом, або розробкою Moderna чи Novavax.

"Ми бачимо, що графік первинної імунізації має велику гнучкість, - висловився професор Оксфордського університету Метью Снейп. - Те, що ви отримали одну дозу певної вакцини, не означає, що ви повинні отримувати ту саму вакцину як другу дозу".

У підсумку ті, хто поєднав вакцини від AstraZeneca і Moderna, отримали в 17 разів вищий рівень антитіл, які нейтралізують коронавірус, порівняно з тими, хто вацинувався двома дозами AstraZeneca, а ті, кому після AstraZenaca вкололи Novavax - в чотири рази.

А для тих, кого спершу вакцинували Pfizer, отримання другого щеплення Moderna призвело до утворення в 1,3 рази більше антитіл, які нейтралізують COVID-19, водночас після уколу Novavax рівень антитіл виявився на 20% нижчим, ніж після двох доз Pfizer.

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Вказується, що в учасників також були відмінності у відповідях Т-клітин після комбінацій різних типів вакцин.

Так, дві дози вакцини AstraZeneca або Pfizer призвели до однакової кількості Т-клітин, поєднання вакцини AstraZeneca з другою дозою Moderna - до появи у 3,5 рази більше Т-клітин, а з другою дозою Novavax - до появи у 4,8 рази більше Т-клітин.

Для Pfizer друга доза Moderna збільшила кількість Т-клітин у 1,5 рази, тоді як друга доза Novavax призвела до меншої кількості Т-клітин.

Зауважимо, що і Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії, і Всесвітня організація охорони здоров’я все ще розглядають можливість схвалення препарату Novavax.

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Вакцини від Pfizer і Moderna виготовлені на основі мРНК. Вони доставляють до людських клітин так звану інформаційну РНК, яка самостійно виробляє спайковий білок SARS-CoV-2.

В AstraZeneca, зі свого боку, розробили векторну вакцину від коронавірусу, яка діє у подібний спосіб, однак робить це за допомогою нешкідливого вірусу.

У Novavax же створили білкову вакцину проти COVID-19, яка містить попередньо виготовлені фрагменти спайк-білка із ад’ювантом, що стимулює імунітет.

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