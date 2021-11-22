"Поїдуть через Донбас": Лукашенко звернувся до поляків та відповів на пропозицію про закриття кордону

"Поїдуть через Донбас": Лукашенко звернувся до поляків та відповів на пропозицію про закриття кордону

Лукашенко також назвав керівництво Польщі "дикими політиками".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до поляків та заявив, що мігрантську кризу спровокувала влада Польщі, яка таким чином за рахунок тиску на Білорусь "намагалися вирішити свої проблеми зовнішні та внутрішні".

Відповідне відеозвернення опублікувало провладне ЗМІ "Пул Першого".

У ролику Лукашенко також відповідає на пропозицію Польщі щодо закриття кордону з Білоруссю та погрожує, що у такому разі поляки "поїдуть через Донбас".

"Лунають постійно загрози з боку цих диких політиків та керівників Польщі. Кордон закриємо, залізничний перехід і так далі. Я у цьому плані тільки можу сказати – закриють – будь ласка. Якщо зручніше – закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони спілкуватимуться з Росією, з Китаєм, зі Сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко відбудують. Це я так образно говорю – через Донбас. Їх там ніхто не чекає, там кордон у Росії з Україною закритий. Якщо ці безумці не розуміють, все вони розуміють. Вони намагаються нас тут лякати. Але діло навіть не в цьому. Вони грають на загострення. Вони намагалися свої проблеми зовнішні та внутрішні вирішити за рахунок тиску на Білорусь", - заявив Лукашенко.

За його словами, це проблеми з протестами проти заборони абортів та з фермерами. Що нібито так, влада Польщі "намагається відволікти увагу народу від власних проблем та отримати гроші від Євросоюзу".

Нагадаємо, ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада – відтоді з боку Білорусі регулярно відбуваються спроби прориву кордону великими групами мігрантів за підтримки білоруських спецслужб. Нині у Польщі розглядають можливість повного закриття кордону з Білоруссю. Водночас польський прем'єр заявив, що хоче дати Мінську шанс припинити кризу і відправити мігрантів додому.

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