Поїхала на косметичну процедуру і опинилась мертвою в канаві: що відомо про трагічний випадок

У мексиканському штаті Тласкала знайшли тіло Бланки Адріани Васкес Монтіель, яка зникла за три дні до цього після відвідування косметичної клініки в місті Пуебла. На тілі загиблої виявили порізи в області живота.

Про це повідомляє Daily Star.

Обставини зникнення та виявлення тіла

Відомо, що у понеділок, 18 травня, Бланка Адріана Васкес Монтіель разом із чоловіком Флоренсіо Рамосом Санчесом відвідала клініку Detox Clínica в Пуеблі для консультації. За попередніми даними, персонал переконав жінку зробити ліпосакцію за допомогою електромеханічного масажу та підтяжку шкіри того ж дня. Загальна вартість процедур склала 17 000 мексиканських песо (близько 731 фунта стерлінгів).

Через годину після початку операції працівники закладу відправили чоловіка пацієнтки до аптеки за компресійною білизною та ліками. Коли він повернувся, клініка була зачинена, а дружина зникла, після чого чоловік звернувся до поліції.

Записи з камер відеоспостереження засвідчили, що троє співробітників закладу винесли непритомну жінку та поклали її в багажник автомобіля невдовзі після того, як її чоловік пішов. Тіло загиблої знайшли в середу, 21 травня, в канаві в муніципалітеті Альцаянка, що розташований на відстані понад години їзди від Пуебли.

Розслідування та підозрювані

Правоохоронні органи Мексики оголосили в розшук трьох підозрюваних:

Діану Алехандру Палафокс Ромеро — власницю клініки Detox Clínica;

Карлоса Кесаду Палафокса — її сина;

невідому жінку-асистентку.

Власницю клініки звинувачують у вбивстві та практиці без ліцензії. Слідство з’ясувало, що Палафокс Ромеро не має медичної освіти, а раніше працювала у відділі підтримки клієнтів телеком-компанії. Після інциденту з соцмереж видалили сторінки закладу, де рекламували хірургічні та косметичні послуги.

Аналогічний випадок у Колумбії

Раніше ми писали, у Колумбії розслідують смерть 52-річної Юлікси Консуело Толози, яка зникла після відвідування клініки косметичної хірургії у Боготі. Через шість днів після процедури її тіло знайшли у віддаленій місцевості, а правоохоронці затримали кількох підозрюваних.

За даними місцевої влади, заклад мав дозвіл лише на перукарські та естетичні послуги і не володів ліцензією на проведення інвазивних операцій. Клініку закрили.

