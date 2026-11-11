Поїхала у відпустку з чоловіком: знайомі розповіли про туристку з Австрії, яку розстріляли у Кракові

Місце злочину в Кракові / © Associated Press

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Громадянка Австрії стала однією їз жертв стрілянини у Кракові. Жінка разом із чоловіком приїхали до Польщі, як туристи.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

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51-річна громадянка Австрії приїхала до Польщі на короткий відпочинок разом із чоловіком. У суботу вдень вона загинула під час стрілянини на головній площі у Кракові. Її чоловік отримав поранення і наразі перебуває в лікарні. Трагедія глибоко вразила місцеву громаду містечка Лассе, звідки походила жертва.

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«Я знала її лише з вигляду, але Губерта завжди була доброзичливою. Я не можу повірити в те, що сталося», — каже зі сльозами на очах одна з мешканок Лассе в розмові з журналістами австрійської газети Krone.

У містечку Лассе, населення якого становить трохи менше 3 тис. мешканців, Гюберту добре знали й поважали. Сусіди згадують її як приємну та доброзичливу жінку, яку часто можна було зустріти під час велопрогулянок. Як вони розповідають, 51-річна жінка боролася з хронічним захворюванням, проте, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, намагалася вести активний спосіб життя.

Відомо, що у жінки було двоє дітей. Її чоловік вижив.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

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У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

Також у Польщі повідомили, що стрілець захоплювався терористами та ультраправою ідеологією, що і могло його спонукати до злочину. Проте там наголошують, що це ще не остаточна причина трагедії, слдіство триває.

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