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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Поїхала у відпустку з чоловіком: знайомі розповіли про туристку з Австрії, яку розстріляли у Кракові

У Кракові під час стрілянини загинула 51-річна туристка з Австрії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Місце злочину в Кракові

Місце злочину в Кракові / © Associated Press

Громадянка Австрії стала однією їз жертв стрілянини у Кракові. Жінка разом із чоловіком приїхали до Польщі, як туристи.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

51-річна громадянка Австрії приїхала до Польщі на короткий відпочинок разом із чоловіком. У суботу вдень вона загинула під час стрілянини на головній площі у Кракові. Її чоловік отримав поранення і наразі перебуває в лікарні. Трагедія глибоко вразила місцеву громаду містечка Лассе, звідки походила жертва.

«Я знала її лише з вигляду, але Губерта завжди була доброзичливою. Я не можу повірити в те, що сталося», — каже зі сльозами на очах одна з мешканок Лассе в розмові з журналістами австрійської газети Krone.

У містечку Лассе, населення якого становить трохи менше 3 тис. мешканців, Гюберту добре знали й поважали. Сусіди згадують її як приємну та доброзичливу жінку, яку часто можна було зустріти під час велопрогулянок. Як вони розповідають, 51-річна жінка боролася з хронічним захворюванням, проте, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, намагалася вести активний спосіб життя.

Відомо, що у жінки було двоє дітей. Її чоловік вижив.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

Також у Польщі повідомили, що стрілець захоплювався терористами та ультраправою ідеологією, що і могло його спонукати до злочину. Проте там наголошують, що це ще не остаточна причина трагедії, слдіство триває.

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