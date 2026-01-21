Поїзд метро на швидкості зійшов з рейок врізався в тупик: подробиці інциденту

Метро / © Freepik

У німецькому Гамбурзі сталася серйозна аварія на одній із ліній метрополітену. Потяг на великій швидкості врізався в тупиковий упор, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок. Інцидент спричинив транспортний колапс на ділянці та потребував втручання рятувальників.

Аварія трапилася напередодні ввечері на станції Більштедт (Billstedt). За наявною інформацією, порожній потяг лінії U2 заходив на заїзну колію. Однак гальмування не відбулося вчасно, і склад врізався в упорний брус. Сила удару була такою, що три вагони зійшли з рейок.

За попередніми даними розслідування, причиною аварії могло стати перевищення швидкості під час заходу потяга в тупикову колію.

На момент зіткнення у вагонах аварійного потяга пасажирів не було, що дозволило уникнути масових жертв. Проте машиніст зазнав сильного потрясіння. Його у стані шоку госпіталізували до лікарні, інформує Hamburger Abendblatt.

Ситуація ускладнилася тим, що аварія вплинула на рух інших потягів. Один із вагонів, що зійшов з рейок, міг пошкодити або заблокувати шлях зустрічному потягу.

У цьому поїзді перебувало 172 пасажири. Екстрені служби оперативно організували евакуацію: людей вивели з тунелю аварійними сходами та доправили у безпечне місце автобусами. Серед пасажирів постраждалих немає.

Рух поїздів між станціями на лінії U2 було зупинено. Ділянка залишатиметься закритою щонайменше до кінця дня для проведення слідчих дій та ремонтних робіт. Наразі фахівці з’ясовують точні обставини аварії та оцінюють збитки, завдані інфраструктурі метрополітену.

Нагадаємо, 20 січня 2026 року поблизу Барселони в регіоні Каталонія пасажирський потяг зіткнувся зі стіною, що обвалилася на колії через сильні дощі. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще щонайменше 15 пасажирів дістали поранення, четверо з них — тяжкі.

Інцидент стався в громаді Геліда, на місце події направили бригади швидкої допомоги та рятувальників. Трагедія сталася на тлі іншої масштабної залізничної катастрофи в Іспанії, що сталася кількома днями раніше, через яку в країні було оголошено національну жалобу. Зараз триває розслідування обставин обох аварій.