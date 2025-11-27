Поїзд розчавив 11 робітників: деталі трагедії

У Китаї потяг збив 11 людей / © Associated Press

У китайському місті Куньмін внаслідок наїзду поїзда загинули 11 робітників. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє cgtn.com.

«Поїзд № 55537, який здійснював випробування сейсмічного обладнання, під час проходження повороту в районі станції Лоянчжень міського округу Куньмін збив робітників, що вийшли на залізницю. В результаті загинули 11 людей, ще двоє отримали травми», — йдеться у публікації.

Після інциденту залізничні служби запровадили план реагування на надзвичайні ситуації. Також було організовано рятувальні роботи. Наразі транспортне сполучення на станції відновлено.

Усі винні будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.

Нагадаємо, у Чехії лоб у лоб зіткнулися два поїзди. Постраждали десятки людей, четверо пасажирів зазнали тяжких травм.