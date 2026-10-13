"Поїзд уже пішов": чому Трамп більше не здатний врятувати республіканців від поразки — Politico

Дональд Трамп

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У Дональда Трампа та Республіканської партії залишається дедалі менше шансів різко змінити настрої американців перед проміжними виборами. Навіть великі політичні чи економічні успіхи президента в останні тижні кампанії, схоже, вже не здатні суттєво переламати ситуацію.

Про це свідчить опитування Politico.

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Більшість американців заявили, що не стали б частіше голосувати за республіканців, навіть якби Трамп до листопада завершив війну з Іраном, знизив ціну бензину на один долар за галон або створив 100 тисяч нових робочих місць.

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Особливо мало такі досягнення вплинули б на демократів та виборців, які не визначилися — саме тих, кого республіканцям необхідно переконати, щоб покращити свої позиції.

«Думаю, багато що вже вирішено», — заявив засновник соціологічної компанії Noble Predictive Insights Майк Ноубл.

За його словами, демократи зараз значно мотивованіші, тоді як республіканцям дедалі складніше утримувати мобілізацію власних прихильників.

Виборці вже не чекають на диво від Трампа

Проблема для президента полягає ще й у тому, що американці не дуже вірять у можливість гучного успіху до дня голосування.

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Лише трохи більше чверті опитаних вважають, що Трамп зможе знизити ціну бензину на долар за галон. У завершення війни з Іраном до виборів вірять 27% американців, приблизно стільки ж — у суттєве здешевлення продуктів.

Навіть серед виборців Трампа 2024 року лише 43% переконані, що він зможе домогтися різкого падіння цін на бензин.

Один із республіканців, який працює над кампаніями у ключових штатах, описав ситуацію ще жорсткіше:

«Трамп нічого не може зробити, і, чесно кажучи, навіть якби він щось і зробив, зараз ніхто б у це не повірив».

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Ситуацію додатково ускладнює економіка. Війна з Іраном підштовхнула вгору ціни на пальне та витрати аграрного сектору, а наслідки цього лише починають доходити до магазинів.

Навіть якщо війна завершиться найближчим часом, повернення цін на бензин до попереднього рівня, за оцінками експертів, може тривати місяцями.

У партії вже думають про масштаб втрат

Опитування показує, що зараз більше американців планують голосувати за демократів, а більшість респондентів очікує переходу Палати представників і Сенату під їхній контроль.

Республіканці водночас стикаються з труднощами навіть у традиційно сильних для себе регіонах. Зовнішні політичні групи змушені спрямовувати ресурси на захист округів, де Трамп упевнено перемагав 2024 року.

У Республіканському національному комітеті висновки Politico заперечують і звинувачують видання у створенні надто песимістичної картини. У Білому домі також наполягають, що Трамп залишається головним мобілізаційним ресурсом партії та руху MAGA.

Однак серед республіканських стратегів настрої значно похмуріші. Для частини з них питання вже полягає не в тому, чи втратить партія місця в Конгресі, а в масштабах цих втрат і можливості зберегти контроль хоча б над Сенатом.

«Поїзд уже пішов, і будь-які зовнішні події, здатні змінити динаміку виборів, уже неактуальні», — підсумував один із представників Республіканської партії.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. На них американці обиратимуть усіх членів Палати представників і частину сенаторів.

Трамп звинувачує Україну у зростанні цін на бензин

На тлі складної для республіканців ситуації перед виборами Дональд Трамп знову поклав частину відповідальності за високі ціни на пальне на Україну. Він заявив, що удари Сил оборони по російських НПЗ нібито сприяють здорожчанню бензину у США.

За словами Трампа, проблему вже нібито створює не ситуація в Ормузькій протоці, а атаки України на російські нафтопереробні підприємства. Окремо він звинуватив демократів у закритті НПЗ у штатах, де вони традиційно мають сильні позиції.

Також повідомлялось, що американський мільярдер Ілон Маск уже витратив близько 366 млн доларів на політичні кампанії напередодні проміжних виборів у США 2026 року.

Із цієї суми 276 млн доларів було спрямовано лише від липня 2026 року. Ці кошти мають допомогти республіканцям зберегти більшість у Конгресі, попри те, що перспективи демократів повернути контроль над Палатою представників і Сенатом покращилися.

Водночас президент США фактично відкинув повідомлення про серйозну допомогу Росії та Китаю Ірану, з яким воюють Сполучені Штати. Трамп заявив, що не вірить у масштабну підтримку Тегерана з боку Москви та Пекіна, а якщо вона й існує, то, за його словами, на «дуже низькому рівні».

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