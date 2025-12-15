Поїздка з сюрпризом: у безпілотному таксі Waymo знайшли стороннього чоловіка

Таксі / © Pexels

У Лос-Анджелес жінка виявила стороннього чоловіка в автомобілі сервісу безпілотних таксі Waymo, який вона замовила для своєї доньки.

Про це повідомляє ABC7.

Інцидент стався в понеділок у парку Макартур. За словами жінки, коли автомобіль прибув на місце, вони помітили чоловіка, який перебував у багажнику машини.

“Якої біса ти в багажнику?” — запитала жінка у незнайомця.

У відповідь чоловік сказав: “Я намагаюся розібратися в цьому. Ця штука мене не випускає”.

Ймовірно, чоловік заліз у багажник після того, як попередній пасажир залишив його відкритим під час завершення поїздки.

Телеканал Eyewitness News звернувся за коментарем до Waymo. У компанії заявили, що вважають інцидент неприйнятним.

“Ми прагнемо забезпечити безпеку наших пасажирів і заслужити довіру спільнот, у яких працюємо. Цей випадок є неприйнятним, і ми активно впроваджуємо зміни, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому”, — зазначив представник компанії.

У Waymo також повідомили, що служба підтримки одразу зв’язалася з пасажиркою та надала допомогу під час інциденту. За їхніми словами, пасажирка не постраждала і повідомила, що з нею все гаразд.