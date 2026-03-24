Поїздка за кордон завершилася арештом: чому українку затримали на пункті пропуску

Їй інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні, яке займалося онлайн-шахрайством.

Кордон

Кордон / © Національна поліція України

На польсько-українському кордоні правоохоронці затримали громадянку України, яку розшукували за Європейським ордером на арешт. Інцидент стався 20 березня під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску Медика.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

35-річна жінка прибула на кордон для в’їзду до Польщі. Під час перевірки її даних у базах правоохоронці встановили, що вона перебуває у міжнародному розшуку на підставі ордера, виданого німецькими органами.

За попередніми даними, українку підозрюють у причетності до діяльності організованого злочинного угруповання, яке займалося онлайн-шахрайством. Жінку затримали та взяли під тимчасовий арешт за рішенням суду. В Німеччині їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

«З початку року співробітники Бещадського прикордонного підрозділу затримали 42 особи, яких розшукують польські та іноземні правоохоронні органи», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали чотирьох молодих українців. За попередніми даними, вони, перебуваючи в стані сп’яніння, побили місцевого таксиста, який привіз їх додому.

