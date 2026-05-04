ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Позашляховик влетів у натовп людей, є загиблі — ЗМІ

У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп у центрі міста, внаслідок чого загинули двоє людей і ще двоє отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Позашляховик влетів у натовп людей, є загиблі — ЗМІ

У центрі Лейпцига сталася смертельна аварія з наїздом на натовп Фото ілюстративне / © Associated Press

У німецькому місті Лейпциг автомобіль в’їхав у натовп у центрі міста, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомили Reuters та Bild з посиланням на поліцію.

Інцидент стався на вулиці Гріммайше-штрассе. Це центральна пішохідна зона Лейпцига, яка з’єднує ключові міські локації з ринковою площею.

Що відомо про подію

За даними регіонального мовника MDR, автомобіль на великій швидкості в’їхав у групу людей у центрі Лейпцига. Поліція підтвердила факт наїзду та наявність постраждалих, однак деталі поки не розголошує через «динамічну ситуацію».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що очевидці бачили пошкоджений позашляховик Volkswagen, який рухався пішохідною зоною. Також згадуються свідчення про можливий напад із ножем, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Реакція екстрених служб

На місце події прибули поліція, швидка допомога, пожежні та рятувальні служби, а також медичний гелікоптер. Район інциденту перекрито.

Розслідування причин наїзду триває.

Нагадаємо про масштабний теракт у Колумбії. Там загинули 13 осіб. Інцидент відбувся на Панамериканському шосе, де підірвали пасажирський автобус.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie