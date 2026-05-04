Позашляховик влетів у натовп людей, є загиблі — ЗМІ

У центрі Лейпцига сталася смертельна аварія з наїздом на натовп

У німецькому місті Лейпциг автомобіль в’їхав у натовп у центрі міста, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомили Reuters та Bild з посиланням на поліцію.

Інцидент стався на вулиці Гріммайше-штрассе. Це центральна пішохідна зона Лейпцига, яка з’єднує ключові міські локації з ринковою площею.

Що відомо про подію

За даними регіонального мовника MDR, автомобіль на великій швидкості в’їхав у групу людей у центрі Лейпцига. Поліція підтвердила факт наїзду та наявність постраждалих, однак деталі поки не розголошує через «динамічну ситуацію».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що очевидці бачили пошкоджений позашляховик Volkswagen, який рухався пішохідною зоною. Також згадуються свідчення про можливий напад із ножем, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Реакція екстрених служб

На місце події прибули поліція, швидка допомога, пожежні та рятувальні служби, а також медичний гелікоптер. Район інциденту перекрито.

Розслідування причин наїзду триває.

