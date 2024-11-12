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Позашляховик вʼїхав у натовп: загинули 35 людей, понад 40 поранених (фото)

Позашляховик вʼїхав у натовп: загинули 35 людей, понад 40 поранених (фото)

Фото ілюстративне / pexels

Поліція затримала 62-річного водія позашляховика, який намагався втекти після наїзду на людей.

У китайському місті Чжухай позашляховик врізався в натовп у спортивному центрі, внаслідок чого загинули 35 людей, ще понад 40 отримали поранення.

Про це пише китайське медіа Caixin.

Серед постраждалих багато людей середнього та літнього віку, а також є діти й підлітки. Спортивний центр під відкритим небом, де часто тренувалися місцеві, тимчасово закрили. Поліція затримала 62-річного водія позашляховика, який намагався втекти, і взяла його під варту.

На фото і відео з місця ДТП видно десятки людей у спортивному одязі, які лежать на бігових доріжках та майданчиках. Навколо розкидане взуття.

Наслідки ДТП / ©
Наслідки ДТП
Наслідки ДТП / ©
Наслідки ДТП

Трагедія сталася напередодні великого китайського авіашоу, яке пройде в Чжухаї з 12 по 17 листопада і включатиме як цивільну, так і військову авіацію.

Нагадаємо, на заході Непалу, в районі Сурхет, пасажирський автобус впав з 150-метрової висоти. В результаті аварії загинули чотири людини, ще 30 отримали травми.

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