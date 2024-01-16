Позбавлення Угорщини права голосу в ЄС: прем'єр Словаччини пообіцяв не дозволити цього

Глава словацького уряду нагадав, що для будь-якого такого обмеження потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Словаччина не дозволить обмежити права Угорщини у Європейському союзі. Зокрема, це стосується і права голосу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Sita.

"Щодо Угорщини, тобто пропозиції та резолюції, які закликають навіть відібрати право голосу чи інші важливі можливості, які є у країни-члена ЄС. Якщо я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я ніколи не погоджуся на те, щоб країну карали за боротьбу за свій суверенітет та національні інтереси", - заявив Фіцо під час зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

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Глава словацького уряду нагадав, що для будь-якого такого обмеження потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Він назвав ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну". Вона, за його словами, нібито суперечить поглядам на важливість суверенітету та захисту національних інтересів окремих країн-членів ЄС.

Нагадаємо, 9 січня депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів для того, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. Вже за чотири дні необхідну кількість підписів під петицією зібрали.

У ЄС назбирали підписи для початку позбавлення Угорщини права голосу

Таку ініціативу Європарламент може розглянути вже цього тижня.

Варто зауважити, що Угорщина неодноразово блокувала рішення щодо допомоги Україні від ЄС.Очільник угорського уряду Віктор Орбан висунув ультиматум ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні.

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