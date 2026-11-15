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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пожежа на різдвяному ярмарку в Бельгії: двох людей гелікоптерами доправили до лікарень (фото)

Вибух газового балона спричинив пожежу на різдвяному ярмарку в Бельгії. Двоє постраждалих перебувають у надзвичайно важкому стані.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Пожежа на різдвяному ярмарку в Бельгії: двох людей гелікоптерами доправили до лікарень (фото)

Вибух у Бельгії Фото lesoir.be

У Бельгії на різдвяному ярмарку в місті Маредсу (провінція Намюр) стався вибух газового балона з пропаном, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє видання Le Soir із посиланням на мера муніципалітету Ане П’єра Рондьята.

Вибух стався в неділю, 15 листопада, наприкінці ранку на території різдвяного ярмарку. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала випадкова детонація балона з пропаном.

Фото Le Soir

Фото Le Soir

«Виявлено п’ятьох постраждалих. Двоє перебувають у стані надзвичайної тяжкості. Одного гелікоптером доправили до лікарні в Льєжі, другого, за інформацією, яку ще потрібно підтвердити, — до військового госпіталю в Недер-овер-Гембеку», — розповів мер.

Ще одна людина отримала опіки, двоє інших зазнали легших травм.

Пожежникам з рятувальної зони Dinaphi вдалося швидко локалізувати займання. Вогонь повністю знищив два торговельні дерев’яні будиночки, ще два сусідні павільйони зазнали пошкоджень.

За словами мера, наразі ситуація повністю контрольована.

Про інцидент повідомили прокуратуру Намюра. На місце також призначили експерта, який має встановити обставини події.

Різдвяний ярмарок у Маредсу офіційно відкрився у п’ятницю, 13 листопада, проте після вибуху організатори та місцева влада вирішили не відкривати його для відвідувачів у неділю.

Тим часом авто колишнього прессекретаря експрем’єра Миколи Азарова вибухнуло у Москві. Пропагандист Сергій Заворотний вижив, зазнавши серйозних поранень.

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