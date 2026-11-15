Пожежа на різдвяному ярмарку в Бельгії: двох людей гелікоптерами доправили до лікарень (фото)

Вибух у Бельгії Фото lesoir.be

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У Бельгії на різдвяному ярмарку в місті Маредсу (провінція Намюр) стався вибух газового балона з пропаном, після якого спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє видання Le Soir із посиланням на мера муніципалітету Ане П’єра Рондьята.

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Вибух стався в неділю, 15 листопада, наприкінці ранку на території різдвяного ярмарку. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала випадкова детонація балона з пропаном.

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Фото Le Soir

«Виявлено п’ятьох постраждалих. Двоє перебувають у стані надзвичайної тяжкості. Одного гелікоптером доправили до лікарні в Льєжі, другого, за інформацією, яку ще потрібно підтвердити, — до військового госпіталю в Недер-овер-Гембеку», — розповів мер.

Ще одна людина отримала опіки, двоє інших зазнали легших травм.

Пожежникам з рятувальної зони Dinaphi вдалося швидко локалізувати займання. Вогонь повністю знищив два торговельні дерев’яні будиночки, ще два сусідні павільйони зазнали пошкоджень.

За словами мера, наразі ситуація повністю контрольована.

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Про інцидент повідомили прокуратуру Намюра. На місце також призначили експерта, який має встановити обставини події.

Різдвяний ярмарок у Маредсу офіційно відкрився у п’ятницю, 13 листопада, проте після вибуху організатори та місцева влада вирішили не відкривати його для відвідувачів у неділю.

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