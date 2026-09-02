Пожежа на заводі для українських дронів у Польщі: Туск зробив гучну заяву

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі, який постачає компоненти для безпілотників польським та українським військовим, була навмисною диверсією.

Про це він сказав під час засідання уряду в середу, 2 вересня, повідомляє TVP World.

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Йдеться про об’єкт компанії WB Group у місті Скаржисько-Каменна на південному сході Польщі. Пожежа сталася в ніч проти понеділка.

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WB Group є одним із найбільших приватних оборонних підприємств Польщі, а її завод постачає деталі для безпілотників, які використовують польські та українські військові.

«Умисний підпал, акт саботажу», — так Туск охарактеризував пожежу.

Раніше польські прокурори повідомляли, що розслідують інцидент як можливий терористичний злочин, який міг бути скоєний в інтересах іноземної спецслужби. За версією слідства, займання могло виникнути після розміщення на території підприємства пристрою з легкозаймистою речовиною.

Внаслідок пожежі було знищені складські приміщення, а збитки, за попередніми оцінками, становлять щонайменше 15 млн злотих, або близько 3,5 млн євро. Люди не постраждали, оскільки під час займання підприємство не працювало.

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Наразі жодному підозрюваному в цій справі обвинувачень не висунуто.

Польський прем’єр також згадав про пожежу, яка в неділю знищила виробничо-складський комплекс компанії JFG Composites у Любліні. Підприємство виготовляє авіаційні компоненти.

За його словами, в цьому випадку наразі немає доказів умисного підпалу, однак повністю виключати таку версію не можна.

«У випадку з Любліном ми не маємо таких доказів, але з огляду на характер виробництва не можемо виключати ймовірність того, що це також був умисний підпал», — сказав Туск.

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Пожежу на підприємстві площею близько 2 тисяч квадратних метрів гасили близько 60 вогнеборців протягом майже семи годин. Попередній розмір збитків оцінюють у 30 млн злотих, або приблизно 6,9 млн євро.

Польський прем’єр попередив, що найближчі місяці війни Росії проти України можуть стати вирішальними не лише для самої України, а й для держав східного флангу НАТО. Він наголосив на загрозі дестабілізації та провокацій з боку Москви на тлі серії ймовірних гібридних атак, зафіксованих останніми тижнями в різних країнах Європи.

Заява Туска пролунала на тлі посилення уваги європейських держав до можливих російських диверсій.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, Німеччина звинуватила Москву в причетності до спроби атаки в аеропорту Лейпцига, яка сталася минулого місяця. Поблизу українського вантажного літака «Антонов», який використовувався для транспортування військових вантажів, тоді виявили дрон із вибухівкою.

У середу німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі встановили двох підозрюваних у цьому інциденті — уродженця Росії з латвійським паспортом і громадянина Білорусі, який також має російський паспорт. За даними слідства, обидва можуть бути пов’язані з організацією диверсії.

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