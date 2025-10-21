Пожежа охопила найбільший НПЗ Угорщини, який переробляє російську нафту

Пожежа на НПЗ в Угорщині / © Фото читачів видання Telex

У ніч проти 21 жовтня у місті Сазхаломбатта сталася масштабна пожежа на найбільшому в Угорщині нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії MOL, що переробляє переважно російську нафту.

Про це повідомляє агентство AP.

Займання на НПЗ сталося на установці перегонки сирої нафти. Причини інциденту наразі з’ясовують. За словами очевидців, полум’я та густий дим були помітні за кілька кілометрів.

У компанії MOL зазначили, що було активовано протоколи надзвичайних ситуацій, а оцінка збитків триває. Також повідомили, що підприємство зосередиться на забезпеченні внутрішніх постачань палива та розглядає використання стратегічних резервів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що обговорив ситуацію з керівництвом MOL і міністром внутрішніх справ.

«Постачання палива в Угорщині забезпечено», — написав Орбан у соціальних мережах, додавши, що обставини пожежі розслідуються «якнайретельніше».

Влада країни запевнила, що якість повітря навколо заводу перебуває під постійним контролем, і перевищення допустимих показників не зафіксовано.

Зауважимо, НПЗ в Сазхаломбатті є єдиним великим підприємством такого типу в Угорщині і переробляє переважно російську нафту.

До слова, у серпні Угорщина кілька разів опинялася без російської нафти через серію ударів по нафтопроводу «Дружба», які здійснювали українські Сили безпілотних систем. Врешті постачання нафти було відновлено.