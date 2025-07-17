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Пожежа охопила торговельний центр: загинули 50 людей (відео)
Пожежа в ТЦ Іраку забрала життя 50 людей. Оголошено триденну жалобу, влада обіцяє покарати винних.
Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі в іракській провінції Васіт. У вогні загинули 50 людей, серед яких були жінки та діти.
Про це 16 липня заявив губернатор регіону Мохаммед аль-Майє, повідомляє AP.
За словами губернатора, трагедія сталася 16 липня в місті Кут. У зв’язку з інцидентом в області оголошено триденну жалобу.
Подробиці щодо обставин займання наразі обмежені. Відомо лише, що розслідування причин пожежі триває, а проти власника будівлі та адміністрації ТЦ вже відкрито судові справи. Проте про характер звинувачень наразі не повідомляється.
«Ми запевняємо родини невинних жертв, що не будемо поблажливими до тих, хто безпосередньо чи опосередковано відповідальний за цю трагедію», — наголосив аль-Майє.
Ірак не вперше стикається з подібними трагедіями. Неналежні будівельні норми часто стають причиною масштабних пожеж у країні. Так, 2023 року понад 100 людей загинули під час пожежі на весіллі в залі в районі Хамданія (провінція Ніневія), де мешкає переважно християнське населення. Тоді загорілася стеля через піротехнічний пристрій, встановлений у приміщенні.