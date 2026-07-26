Пожежа створила власну "вогняну грозу": біля Бордо у Франції евакуюють тисячі людей

Лісова пожежа / © Associated Press

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Увечері 25 липня префектура Жиронди оголосила нову евакуацію через повторне посилення пожежі, яка охопила регіон на південному заході Франції. Розпорядження стосується окремих районів комун Біганос, Міос, Маршпрем і Сестас, розташованих між затокою Аркашон і Бордо.

Про це пише Le Monde

За словами пожежників, вогонь став настільки потужним, що знову сформував пірокумулонімб — так звану “вогняну грозу”. За такого явища пожежа створює власні повітряні потоки та вихори, через що рух полум’я стає непередбачуваним і практично некерованим. Рятувальники попередили про складну ніч.

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До нового наказу про евакуацію близько 167 тисяч жителів і туристів уже були змушені залишити свої домівки та місця відпочинку у Жиронді. Загалом через пожежі на південному заході Франції евакуювали близько 197 тисяч людей.

Станом на суботу вогонь випалив у Жиронді приблизно 32,7 тисячі гектарів та знищив щонайменше 140 будинків. Пожежа наблизилася приблизно на 30 кілометрів до Бордо. Для боротьби зі стихією залучили 1400 пожежників, 1500 військовослужбовців та 1700 працівників сил безпеки.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що боротьба з вогнем буде тривалою. Евакуйованим не дозволять повернутися додому, доки пожежу не вдасться зупинити та стабілізувати, оскільки навіть локалізований вогонь може спалахнути знову.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змушують туристів і місцевих жителів терміново залишати небезпечні райони. У деяких готелях людей будять серед ночі через наближення вогню та сильне задимлення.

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