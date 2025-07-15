Пожежа в будинку для літніх людей вбила 9 осіб, десятки постраждали (фото)

Фото місця пожежі в будинку для літніх людей Gabriel House / © Associated Press

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Масштабна пожежа спалахнула 13 липня у будинку для літніх людей Gabriel House в американському місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс. Загинули дев’ятеро людей віком від 61 до 86 років, ще щонайменше 30 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

Деталі пожежі в будинку для літніх людей

Під час пожежі у Gabriel House жителі були заблоковані всередині, деякі кричали з вікон, благаючи про допомогу. Серед врятованих — Лоррейн Феррара, яка кричала з вікна, поки пожежник не витяг її по драбині.

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«Я справді думала, що помру. Я висіла з вікна і кричала: „Допоможіть!“, а вони просто бігли», — поділилася жінка.

Кілька мешканців критикували персонал за відсутність дій.

«Вони не постукали в жодні двері. Вони просто втекли», — розповів Роберт Кабрал.

Уже оприлюднили імена семи загиблих: Руї Альберназ (64 роки), Рональд Кодега (61), Маргарет Дадді (69), Роберт Кінг (78), Кім Маккін (71), Річард Рошон (78), Елеанор Віллетт (86). Двоє інших — 70-річна жінка і 77-річний чоловік — ще не ідентифіковані публічно.

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Рідні Кім Маккін описали її як талановиту музикантку:

«Мало хто знав, що вона була блискучою музиканткою… Після навчання в Manhattan School of Music вона гастролювала світом як перша альтистка і виступала з Бостонською філармонією».

Очевидці описували, що бачили, як тіла людей у візках і тварин витягали з будівлі. Дехто з місцевих жителів допомагав евакуювати мешканців через вікна.

«Пожежник передав мені чоловіка ногами вперед, а я витяг його і спустив униз», — згадує будівельник Клевер Парра.

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Фото місця пожежі в будинку для літніх людей Gabriel House / © Associated Press

Мешканці Gabriel House, які вижили, були переміщені до тимчасового притулку. Деякі — у сльозах, інші — шукали близьких по іменах.

«Я вже був бездомним… Гадаю, знову стану бездомним», — сказав мешканець будинку Ніл Бек.

Головний кухар Пол Феррейра, який прибіг до місця події, сказав:

«Не знав, що це був мій останній раз, коли я для них готував… Вони стали частиною моєї родини».

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Фото місця пожежі в будинку для літніх людей Gabriel House / © Associated Press

Що відомо про Gabriel House і чому сталася трагедія?

Gabriel House було відкрито 1999 року, він мав 100 апартаментів. На сайті обіцялося: «У разі надзвичайної ситуації, незалежно від часу, хтось обов’язково допоможе».

Пожежна профспілка заявила, що рятувальні роботи були ускладнені через нестачу персоналу та обладнання. Капітан Френк О’Ріган повідомив, що не мав дихального апарата та заходив до задимленої будівлі без нього. Його брат, також пожежник, сказав:

«Ми зробили все, що могли, з тим, що мали. Але цього було недостатньо».

Мер Фолл-Рівер Пол Куган заперечив критику щодо нестачі персоналу.

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«Ми укомплектували пожежну службу згідно з рекомендацією начальника», — сказав він.

Губернаторка штату Маура Гілі висловила співчуття та пообіцяла допомогу. Колишній секретар із питань людей літнього віку Пол Ланзікос звернув увагу на можливі порушення безпеки: відсутність тренувань, недостатню кількість персоналу та несправний ліфт.

«Це жахлива трагедія, яка не мала статися», — сказав він.

Фото місця пожежі в будинку для літніх людей Gabriel House / © Associated Press

До слова, на початку липня штат Техас накрила руйнівна повінь, яка забрала життя десятків людей. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Керр.

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