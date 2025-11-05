Пожежа в будинку для літніх людей забрала життя 10 осіб

Будинок для літніх людей, де виникла пожежа / © Associated Press

Реклама

У Боснії і Герцеговині 4 листопада сталася жахлива пожежа у будинку для літніх людей, унаслідок якої загинули 10 осіб, ще близько 20 постраждалих отримують допомогу.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Усі 10 загиблих під час пожежі в будинку для літніх людей були мешканцями цього пансіонату. Їхні тіла передадуть до Меморіального центру для проведення впізнання та розтину.

Реклама

Ще близько 20 постраждалих отримують допомогу в Університетському клінічному центрі Тузли. На місці події працює слідчо-оперативна група.

«За сприятливих умов буде проведено розслідування на місці задля встановлення причини пожежі та всіх інших фактів, що мають значення для розслідування», — заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

За попередніми даними, займання сталося у вечірній час на верхньому поверсі будівлі.

Очільник регіону Тузла Ірфан Халілагіч повідомив державній службі BHRT, що наразі вирішується питання тимчасового розміщення мешканців, які вижили.

Реклама

До ліквідації пожежі були залучені десятки рятувальників, на місці також працюють поліція та аварійні служби.

Нагадаємо, у липні масштабна пожежа спалахнула у будинку для літніх людей Gabriel House у місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс (США). Внаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, ще щонайменше 30 осіб отримали поранення. Мешканці критикували персонал за відсутність дій, а рятувальники заявляли про ускладнені роботи через нестачу персоналу та обладнання.