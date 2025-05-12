Пожежа в будинку премʼєра Британії: поліція повідомила, чи є потерпілі та кого підозрюють

В Лондоні розслідують пожежу в будинку премʼєр-міністра / © AFP

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В Лондоні розслідують пожежу в будинку премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера на півночі міста.

Про це пише The Telegraph.

Під час інциденту було пошкоджено також двері будинку прем’єр-міністра, який коштує 2 мільйони фунтів.

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«Пожежна бригада Лондона прибула на виклик за адресою Каунтесс-роуд, Тафнелл-парк, де розташований будинок Стармера, близько 1:30 ранку 12 травня. Пожежу швидко загасили, в її результаті було пошкоджено вхід до будинку, але потерпілих серед людей немає», — йдеться у повідомленні видання.

У поліції Лондона заявили, що почали розслідування за фактом пожежі та тимчасово огородили її місце для слідчих дій. Відомо, що на час прем’єрства Кір Стармер здає свій будинок в оренду, а сам живе на Даунінг-стріт, 10, як і його попередники.

Чи є підозрюваний

Наразі контртерористичне командування SO15 столичної поліції розслідує причину пожежі, але джерела повідомили, що на цьому етапі це була звичайна справа, враховуючи високий статус власника нерухомості.

Але наразі незрозуміло, як почалася пожежа. Поки поліція підтвердила, що був пошкоджений вхід до тераси будинку.

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«Прем’єр-міністр дякує аварійно-рятувальним службам за їхню роботу. Інцидент розслідується в режимі реального часу, і ми не надаватимемо подальших коментарів», — заявив речник Даунінг-стріт.

Нагадаємо, 10 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перебував у Києві та відвідав ресторан кримськотатарської кухні Musafir. Раніше йшлося і про те, які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до України.

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