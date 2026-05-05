Пожежа за 17 км від палацу Путіна: у морі щось спалахнуло після нальоту дронів (фото, відео)
Поблизу палацу Путіна в Геленджику спалахнула пожежа після атаки дронів.
Після нальоту безпілотників у РФ біля Геленджика загорівся об’єкт у морі. Пожежу помітили зовсім поруч із резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інциденту передувало виття сирен у Геленджику та панічні повідомлення місцевих пабліків про загрозу атаки не лише повітряних БПЛА, а й безпілотних катерів. Поки російська влада традиційно замовчує деталі, у Мережі поширюють кадри об’єкта, що палає посеред води.
Згідно з геолокацією видання, невідомий об’єкт горить за 5 кілометрів від берега. Символічно, що пожежа сталася в безпосередній близькості до палацу диктатора, який росіяни роками намагалися захистити всіма можливими засобами ППО.
Наразі невідомо, що саме стало ціллю — чергове судно росіян чи елемент оборонної інфраструктури, проте «бавовна» в морі відбулася одразу після того, як у Краснодарському краї оголосили режим небезпеки через українські дрони.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив оголосити «перемир’я» 8 і 9 травня. Втім, водночас Кремль пригрозив цивільному населенню атакою по Києву.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви.