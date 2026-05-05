ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

Пожежа за 17 км від палацу Путіна: у морі щось спалахнуло після нальоту дронів (фото, відео)

Поблизу палацу Путіна в Геленджику спалахнула пожежа після атаки дронів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © соцмережі

Після нальоту безпілотників у РФ біля Геленджика загорівся об’єкт у морі. Пожежу помітили зовсім поруч із резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інциденту передувало виття сирен у Геленджику та панічні повідомлення місцевих пабліків про загрозу атаки не лише повітряних БПЛА, а й безпілотних катерів. Поки російська влада традиційно замовчує деталі, у Мережі поширюють кадри об’єкта, що палає посеред води.

Згідно з геолокацією видання, невідомий об’єкт горить за 5 кілометрів від берега. Символічно, що пожежа сталася в безпосередній близькості до палацу диктатора, який росіяни роками намагалися захистити всіма можливими засобами ППО.

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

Наразі невідомо, що саме стало ціллю — чергове судно росіян чи елемент оборонної інфраструктури, проте «бавовна» в морі відбулася одразу після того, як у Краснодарському краї оголосили режим небезпеки через українські дрони.

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © соцмережі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив оголосити «перемир’я» 8 і 9 травня. Втім, водночас Кремль пригрозив цивільному населенню атакою по Києву.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie