Пожежі у Франції наблизилися до ракетних об’єктів: понад 360 тисяч людей евакуювали

Лісові пожежі у Франції / © AP

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Лісові пожежі у Франції продовжуються і розгоряються до небачених раніше масштабів. Крім самого вогню, з’явилася нова загроза — пожежі наближаються до об’єктів, де виробляють ракетне паливо та компоненти для ракет.

Про це повідомляє Fox News.

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Лісові пожежі у Франції наблизилися до місць виготовлення компонентів ракет і ракетного палива

Масштабні лісові пожежі, що охопили південний захід Франції, підібралися до ключових оборонних та цивільних стратегічних об’єктів неподалік Бордо. На оборонних заводах, військово-дослідних центрах та підприємствах аерокосмічної галузі екстрено евакуюють персонал та вживають заходів захисту.

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Ситуація ускладнюється тим, що країна готується до четвертої поспіль хвилі екстремальної спеки. Температура в регіоні має піднятися до +33 °C, що приблизно на 7 градусів перевищує кліматичну норму. Посуха та спека створюють вкрай складні умови для вогнеборців.

«Ситуація, з якою ми маємо справу сьогодні, є найважчою, яку ми коли-небудь фіксували, найважчою з часів Другої світової війни», — заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до постраждалого регіону.

За словами міністра економіки Ролана Лескюра, стихія вже порушила роботу понад 13 тисяч підприємств у департаменті Жиронда, багатьом із них довелося повністю зупинитися чи евакуювати працівників.

Як повідомляє The Telegraph, вогонь небезпечно наблизився до заводів із виробництва ракет і боєприпасів, де зберігаються вибухонебезпечні речовини. У радіусі близько 20 кілометрів від лінії вогню опинилися щонайменше сім об’єктів підвищеної небезпеки.

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Зокрема, евакуацію оголосили у місті Сен-Медар-ан-Жаль, де розташоване велике підприємство з виготовлення палива для космічних ракет Ariane та стратегічних балістичних ракет Франції. Поруч, у містечку Сент-Елен, інший завод виробляє перхлорат амонію — основний окиснювач для твердопаливних ракетних двигунів.

Вогонь також загрожує майданчикам, де виготовляють комплектуючі для ядерних ракет, винищувачів Rafale та військових ракетних систем. Концерн ArianeGroup вже евакуював співробітників із небезпечної зони, а Комісаріат з атомної та альтернативної енергетики тимчасово закрив свій військовий дослідницький центр у Ле-Барпі.

Утім, посадовці запевнили, що загрози радіаційного витоку немає, оскільки на цьому об’єкті відсутні ядерні матеріали.

Для боротьби зі стихією та охорони оборонних об’єктів залучили армію. У Міністерстві оборони Франції повідомили, що до гасіння пожеж і забезпечення безпеки промислових зон задіяли понад 1 500 військовослужбовців.

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Наразі вогонь уже випалив понад 42 000 гектарів у Жиронді. Саме тому ця лісова пожежа стала однією з найбільших в історії країни. За даними місцевої влади, знищено щонайменше 240 будинків.

Загалом через масштабні пожежі у Франції та Іспанії, які переживають найгірший сезон засухи за останні десятиліття, свої домівки та місця відпочинку були змушені залишити близько 360 000 людей.

Пожежі в Іспанії та Франції

Нагадаємо, Францію та Іспанію охопили масштабні лісові пожежі, зумовлені безперервними хвилями спеки, які вже знищили в Європі більше земель, ніж зазвичай за останні два десятиліття.

Президент Еммануель Макрон назвав ситуацію «надзвичайно напруженою» та повідомив про активацію механізму цивільного захисту ЄС, завдяки якому країна розраховує на підкріплення авіацією та вертольотами з Хорватії, Португалії, Чехії та Словаччини.

В Іспанії до гасіння залучили понад 2 тисячі рятувальників та авіацію, проте стримати полум’я поки не вдається.

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