Пожежі в Канаді вбили десятки тисяч людей у всьому світі: що відомо

Масштабні пожежі в Канаді перетворилися на глобальну загрозу. Дим став причиною понад 87 тисяч смертей у різних частинах світу.

Лісова пожежа

Лісова пожежа / © Associated Press

2023 року Канада пережила наймасштабніший сезон лісових пожеж, які знищили 18,4 мільйона гектарів лісу — близько 5% від загальної площі. Димові шлейфи від вогню охопили США та Канаду, а також поширилися через Атлантику до Європи та Північної Африки. Нове міжнародне дослідження показало: наслідки катастрофи стали смертельними для десятків тисяч людей у різних частинах світу.

Про це повідомило видання Live Science.

За оцінками науковців, внаслідок короткочасного впливу твердих частинок PM2,5, що перевищували санітарні норми, у США та Канаді загинуло близько 5400 осіб. Йдеться про гострі випадки — серцеві напади та дихальну недостатність. Значно більші масштаби мала хронічна дія забрудненого повітря: тривалий вплив диму скоротив життя ще 82100 людей у всьому світі. Загалом кількість передчасних смертей, пов’язаних із канадськими пожежами, перевищила 87 тисяч.

Особливо постраждала Північна Америка: у США нарахували близько 33 тисяч таких випадків. У Європі — приблизно 22400 смертей, що становить майже 4% від усіх випадків, пов’язаних із забрудненням повітря дрібнодисперсними частинками PM2,5 на континенті 2023 року.

Дослідники з Китаю, США та Канади змоделювали поширення диму та використали глобальні дані моніторингу PM2,5. Вони встановили, що канадські пожежі забезпечили 13% від усіх викидів цих шкідливих частинок у світі за той рік. Загалом понад 354 мільйони людей у Північній Америці та Європі зазнали додаткового забруднення.

За словами вчених, такі катастрофи становлять серйозний ризик для здоров’я, адже дим від пожеж не лише подразнює очі та дихальні шляхи, а й у довгостроковій перспективі підвищує ризик серцевих нападів, інсультів та навіть деменції. Фахівці наголошують: зі зміною клімату ймовірність масштабних пожеж у світі лише зростатиме.

