Пожежу біля палацу Путіна гасили чотири дні: задіяли літак і вертольоти

Палац Путіна у Геленджику / © DPA

У неділю, 31 серпня, вдалося загасити потужну лісову пожежу під Геленджиком, де розташований один із палаців президента Росії Володимира Путіна.

Про ліквідацію пожежі повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, пожежу протягом чотирьох днів гасили понад 500 осіб, також було задіяно 100 одиниць техніки, у тому числі ІЛ-76 і два вертольоти Мі-8.

Пожежа, що спалахнула в районі села Криниця, охопила площу 42 гектари.

Вогонь палав всього за 10 кілометрів від мису Ідокопас, де, як стверджує у своєму розслідуванні російський Фонд боротьби з корупцією, заснований опозиціонером Олександром Навальним, розташований один із палаців господаря Кремля Володимира Путіна.

Раніше видання Bild повідомило, що причиною загоряння стало падіння українського дрона. Саме з міркувань безпеки президент Росії останнім часом не навідується до розкішного маєтку, який збудували для нього на березі Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палац під Геленджиком офіційно належить російським підприємцям, прізвища яких Кремль не хоче називати.