Пожежу в ТЦ Варшави організували на замовлення РФ: поліція викрила організатора

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві / © PAP

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Польща висунула звинувачення громадянину Колумбії у скоєнні терористичного акту на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Затриманому загрожує від 10 років до довічного ув’язнення. Підозрюваний частково визнав свою провину. Він розповів про підпал двох складів. Це сталося у травні 2024 року в Мазовецькому воєводстві.

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Слідчі з’ясували, що цей підпал замовила, контролювала та оплатила людина, пов’язана з російською розвідкою. Колумбієць отримав точні вказівки від свого російського керівника. Йому навіть показали, як робити «коктейлі Молотова».

За даними ABW, дії підозрюваного відповідають схемі аналогічних інцидентів, зафіксованих у багатьох країнах Центральної та Східної Європи. Польські правоохоронці зазначають, що російські розвідувальні служби, використовуючи месенджер Telegram, масово вербують осіб латиноамериканського походження з військовим досвідом. Їхнє завдання — проводити розвідку, здійснювати підпали та документувати пошкодження.

Отримані фото та відеозаписи зловмисники передавали російськомовним медіа для поширення дезінформації та пропаганди. Слідство вважає, що учасники таких справ діяли на користь Росії виключно через фінансову винагороду.

Звинувачення проти громадянина Колумбії було висунуто в Празі, де він вже відбуває покарання за підпал автобусного депо та планування підпалу торговельного центру. Раніше, 10 червня 2024 року, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив про затримання у Празі 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту, також нібито на замовлення Росії.

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Нагадаємо, ця мастштаюна пожежа сталася у травні 2024 року. Раніше польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.

Тоді пожежа повністю знищила понад 1400 магазинів та сервісних точок у ТЦ Marywilska 44. Цей випадок визнали навмисним. До диверсійного акту причетна організована група щонайменше з восьми осіб, частина з яких діє за межами Польщі — зокрема в Росії та Литві.