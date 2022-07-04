Пожежа хмарочоса в Москві і вибухи боєприпасів на окупованому Донбасі: головні новини ночі 4 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 4 липня:
- У столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті". Читати далі –>
- На заводі "Сніжнянськхіммаш", де окупанти влаштували склад боєприпасів, стався вибух з детонацією. Читати далі –>
- Поліцейські заарештували 22-річного датчанина, який влаштував стрілянину в торговому центрі у Копенгагені. Читати далі –>
- Через рекордно високі температури повітря цього літа льодовик в італійських Альпах обвалився, накривши туристів лавиною з каміння та криги. Читати далі –>
- Після настання комендантської години у ніч проти понеділка, 4 липня, на в'їзді до Києва утворився багатокілометровий затор. Читати далі –>
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