Пожежа на Кіровоградщині, в якій загинула родина: названо причину трагедії

Пожежа у селі Капітанівка Кіровоградської області виникла через закорочення електромережі. П'ятеро людей, із яких троє – діти, ймовірно, отруїлися чадним газом.

Про це пише Суспільне.

"Приїхавши на місце події, медики констатували п'ять смертей. З них – троє дітей і подружжя, дружина і чоловік. Це була найближча бригада, яка могла туди доїхати", -сказав директор центру екстреної медичної допомоги у Кіровоградській області Олександр Ярошенко.

Нагадаємо, у селі Капітанівка Кіровоградської області горів будинок. Рятувальники з'ясували, що горіло 16 метрів квадратних оселі. На місці рятувальники виявили п'ятеро загиблих, не вижив ніхто.

Пожежа забрала 5 життів: на Кіровоградщині загинула родина з 3 дітьми

Читайте також: