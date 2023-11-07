Пожежа на приватному судні Conception: капітана визнали винним у загибелі 34 людей

На човні спалахнула пожежа - в той момент члени екіпажу та пасажири спали.

Капітана човна Conception, на борту якого загинули 34 людини, визнали винним у недбалості. Трагедія сталася під час пожежі - пасажири та члени екіпажу згоріли живцем, коли спали під палубою.

Про це пише видання BBC.

Як зазначається, пожежа на човні спалахнула вранці 2 вересня 2019 року. В цей момент Conception був пришвартований у гавані Платт поблизу острова Санта-Крус, на південь від Санта-Барбари. Він приймав дайвінг-експедицію під час святкових вихідних до Дня праці.

Якоїсь миті на палубі спалахнула пожежа, в той момент члени екіпажу та пасажири спали.

Капіта човна Джеррі Бойлан був серед п'яти членів екіпажу, яким вдалося втекти від полум'я на 23-метровому судні. Вони врятувалися, стрибнувши за борт і перепливши до іншого судна неподалік.

Члени екіпажу повідомили слідчим, що полум'я було надто сильним, щоб врятувати тих, хто опинився в пасажирських приміщеннях. А уникнути трагедії можна було б, якщо регулярно проводити протипожежні тренування та мати на борту охоронця.

“Як встановили присяжні, цієї трагедії можна було б уникнути, якби містер Бойлан просто виконував свої обов’язки. Ми сподіваємося, що сьогоднішній вердикт принесе трохи розради близьким жертв”, - сказав прокурор США Мартін Естрада.

69-річного Джеррі Бойлана визнали винним за одним пунктом звинувачення у "ненавмисному вбивстві моряків" після 10-денного суду в Лос-Анджелесі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що біля узбережжя Каліфорнії проти ночі 2 вересня сталася пожежа на невеликому приватному судні. У вогні загинули 34 людини.

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