Пожежа на ракетному кораблі РФ "Серпухов": ГУР підтвердило операцію у Балтійському морі

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов" і розповіло подробиці.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов". Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.

"Серпухов"– російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду 2015 року.

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