Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ВМС ЗСУ розповіли про пошкодження судна

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що після атаки у місті Балтійськ Калінінградської області ракетний корабель росіян "Серпухов", схоже, вийшов із строю.

Про це він сказав в в ефірі телемарафону.

Плетенчук зауважив, що корабель – це складний механізм, який складається з різних елементів. І коли один з них виходить з ладу, то решту вже не можна застосувати в повному обсязі.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має відправитися на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не є таємницею, що так само як і в літаках... Там крім кабелів, металу та екіпажу, російського мало. Тому звісно, їм буде важко відновлювати. І яскравим прикладом є подібна серія, також малі ракетні кораблі, які будували для Чорноморського флоту. "Каракуртів" цих вже побудовано чотири, п'ятий будують, але перший з них ще не пройшов державні випробування. Але три роки в експлуатації. Проблеми з комплектувальними звісно є у них", - зазначив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, ГУР підтвердило операцію у Балтійському морі 7 квітня . Внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов" – всередині корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

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