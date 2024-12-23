Пожежа на складі з деталями до "Шахедів" у Росії: у ГУР повідомили, які втрати ворога

У Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ГУР МО.

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Як зазначається, у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136. Усе згоріло.

Втрати агресора оцінюються у щонайменше 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - акцентували у відомстві.

У ГУР МО України нагадали, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, вночі 22 грудня у Орловській області атаковано важливий логістичний об'єкт армії РФ. Він відіграє важливу участь у забезпеченні окупантів.

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