Пожежа на судні із тисячами автомобілів: один моряк загинув, семеро - стрибнули за борт (відео)

Біля берегів Нідерландів на борту судна, що перевозило майже 3000 автомобілів, сталася масштабна пожежа.

У середу, 26 липня, на вантажному судні в Північному морі із нез’ясованих наразі причин спалахнула пожежа. Берегова охорона Нідерландів повідомила, що один член екіпажу загинув, інші отримали поранення. Щонайменше семеро моряків, рятуючись від вогню, стрибали з палуби в море.

Про це повідомляє Associated Press.

Для порятунку 23 моряків вантажного судна були використані човни та вертольоти. Тих, хто стрибнув у море, підібрала рятувальна шлюпка.

Деякі члени екіпажу отримали переломи кісток, опіки та проблеми з диханням, їх доставили до лікарень на півночі Нідерландів, повідомили в екстрених службах.

Судно Fremantle Highway, яке під панамським прапором прямувало з Бремергафена у Німеччині до Порт-Саїда в Єгипеті, перевозило 2857 автомобілів, серед яких - 25 електромобілів. Представник берегової охорони повідомив ЗМІ, що влада з’ясовує, чи пожежа не почалася з одного із них.

Інцидент стався за 27 кілометрів на північ від острова Амеланд - поблизу ланцюга голландських і німецьких островів, популярних серед туристів, у мілководному Ватовому морі. Ця територія на півночі Нідерландів внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через різноманітність морських видів.

На місці пожежі працюють рятувальні кораблі, які намагаються загасити полум'я та не допустити затоплення судна, яке б призвело до масштабної екологічної катастрофи.

Буксир зміг прикріпити трос до потерпілого судна, щоб запобігти його затопленню та блокуванню важливого судноплавного шляху до Німеччини.

"Ми розглядаємо всі сценарії. Рятувальники та влада Нідерландів намагаються мінімізувати збитки, наскільки це можливо", - сказав представник берегової охорони.

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