Пожежа на заводі МіГ у Москві: з’явилося відео і деталі

Надзвичайники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі.
Пожежу біля заводу з виробництва винищувачів МіГ у Москві ліквідували, однак покрівля будівлі продовжує тліти. У Мережі з’явилося відео пожежі.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
В МНС Росії заявили, що ліквідовано начебто "відкрите горіння сміття", не згадавши при цьому про завод МіГ. Однак покрівля продовжує тліти.
Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.
У Мережі з’явилося відео з місця пожежі, на якому видно густий сірий дим, що валить з будівлі.
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Нагадаємо, раніше 13 лютого російські пабліки повідомили, що в Москві на Ленінградському проспекті горить завод МіГ. Пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до корпусу заводу.
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