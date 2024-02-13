Пожежа на заводі МіГ у Москві: з’явилося відео і деталі

Пожежу біля заводу з виробництва винищувачів МіГ у Москві ліквідували, однак покрівля будівлі продовжує тліти. У Мережі з’явилося відео пожежі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

В МНС Росії заявили, що ліквідовано начебто "відкрите горіння сміття", не згадавши при цьому про завод МіГ. Однак покрівля продовжує тліти.

Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.

У Мережі з’явилося відео з місця пожежі, на якому видно густий сірий дим, що валить з будівлі.

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Пожежу на заводі МіГ у Москві зняли на відео

Нагадаємо, раніше 13 лютого російські пабліки повідомили, що в Москві на Ленінградському проспекті горить завод МіГ. Пожежа виникла в реконструйованому цеху, прибудованому до корпусу заводу.

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