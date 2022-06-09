Пожежа на заводі під Москвою та катастрофа військового літака в США: головні новини ночі 9 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 9 червня:
- У підмосковному місті Сергіїв Посад загорівся склад Загорського оптико-механічного заводу, на якому, зокрема, виготовляють військову оптику — від біноклів до оптичних прицілів. Читати далі –>
- На півдні Каліфорнії розбився військовий літак морської піхоти США. Одразу після авіакатастрофи у ЗМІ з'явилася інформація, що на його борту були боєприпаси із ядерними матеріалами. Читати далі –>
- Увечері в середу, 8 червня, у Харкові після оголошеної в місті повітряної тривоги зник телевізійний сигнал. Читати далі –>
- Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк пояснив, чому російським окупантам не вдасться втриматися на півдні України після того, як ЗСУ перейдуть у системний контрнаступ. Читати далі –>
- У Берліні 29-річний чоловік в'їхав у натовп людей, спричинивши смертельні ушкодження вчительці та поранивши 14 її учнів. Читати далі –>
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